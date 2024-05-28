Çorum ve Sinop’ta organize suç örgütü çökertildi! 27 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Çorum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Çorum merkezli İstanbul, Ankara, Amasya ve Çanakkale'de bahis ve şans oyunu oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4'ü hakkında adli kontrolle serbest bırakıldı.Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yasa dışı şans ve bahis oyunlarını oynatmak için yer ve imkân sağladıkları, bu yerlerde yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunu oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Suçtan elde ettikleri gelirleri kaynağından uzaklaştırmak ve aklamak için altın ve ziynet eşyası aldıkları, hesaplarında biriken ve bekleyen nakit parayı ise paranın gayrimeşru kaynağını gizlemek amacıyla kripto para işlemlerinin yapıldığı hesaplara gönderdikleri tespit edildi.MASAK ile yapılan ortak çalışmalar sonucu suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait; 10 adet araç, 5 adet daire, 22 adet tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe ve 597 adet banka hesabına el konuldu.Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İstihbarat Başkanlığının desteğiyle; Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; tefecilik, kasten yaralama ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 14 kişi yakalandı. Şüphelilerden, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si adli kontrole serbest bırakıldı.Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yüksek faiz karşılığında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara borç para verdikleri ve karşılığında boş senet imzalattıkları, verdikleri parayı tehdit, şantaj ve şiddet yoluyla yüksek meblağlarda tahsil ettikleri belirlendi. Şahısların borçlarını ödeyememesi durumunda ise zorla imzalattıkları boş senetler doldurularak, mağdurlara ait gayrimenkul ve menkul değerlere zorla el koydukları ayrıca esnaflarla yaptıkları ticaret karşılığında karşılıksız çek vererek çok sayıda esnafı da mağdur ettikleri tespit edildi.Operasyon sonucu; 448 milyon Türk lirası değerinde 112 adet tapu senedi, 20 milyon Türk lirası değerinde 347 adet borç senedi, 4 milyon Türk lirası değerinde 24 adet çek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve çok miktarda döviz, altın ile çok sayıda imzalı boş senet, dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca; suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 124 milyon Türk lirası değerinde; 17 adet daire, 10 adet arsa, 8 adet araç, 2 adet dükkân ve 112 adet banka hesabına el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Kargı ve Ayancık Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.