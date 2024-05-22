6 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tepecik Mahallesi'nde, 6 katlı bir apartmanın çatısında tamir yaparken dengesini kaybeden Menderes Özten, çatıdan düşerek ağır yaralandı. Olayın hemen ardından çevredekiler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Özten'i Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Menderes Özten, hayatını kaybetti. Derince'de ikamet eden ve iki çocuk babası olan Özten'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Menderes Özten'in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Derince Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.