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Giriş Tarihi: 9.12.2021 15:08

6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti! Önce marketin tabelasına çarptı, sonra beton zemine düştü

İHA
6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti! Önce marketin tabelasına çarptı, sonra beton zemine düştü

Düzce'nin Konuralp bölgesinde 7 katlı binanın 6. katından dengesini kaybederek önce marketin tabelasına çarpan, daha sonra ise beton zemine düşen 53 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Düzce'nin Konuralp bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın 6. katında yaşayan Fatma Karacaoğlu henüz bilinmeyen bir sebeple camdan düştü. Dengesini kaybeden Karacaoğlu önce marketin tabelasına çarptı, ardından da beton zemine düştü. Sesi duyan vatandaşlar Karacaoğlu'yu kanlar için yerde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karacaoğlu, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. 53 yaşındaki Fatma Karacaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Fatma Karacaoğlu'nun üniversite öğrencisi 2 kızı ile birlikte yaşadığı, kızlarının birinin tıp fakültesinde öğrenci olduğu öğrenildi.

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6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti! Önce marketin tabelasına çarptı, sonra beton zemine düştü
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