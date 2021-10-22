6. Kısa’dan Hisse Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Geleneksel hale gelen gösterim programları ise yine eş zamanlı olarak İstanbul'un her iki yakasında 18-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Eyüp Bahariye Mevlevihanesi ve Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 2 gün boyunca yapılan programlarda 25 film gösterimi gerçekleştirildi.

21 Ekim Perşembe akşamı ise Fatih Kültür Sanat Merkezi(FKSM)'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle birlikte ödüller sahiplerini buldu. Kısa bir müzik dinletisinin ardından başlayan programda usta yönetmen Yücel Çakmaklı anısına Onur Ödülü verildi. Yücel Çakmaklı adına onur ödülünü kendisiyle aynı ismi paylaşan torunu Yücel Çakmaklı aldı.

Genel ve Lise olarak 2 kategoride düzenlenen yarışmada, Genel Kategoride birinciliği Bir Nehir Kıyısında filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek kazandı ve 10.000 TL'lik ödüle layık görüldü. Genel kategoride ikincilik ödülünü Yara filmiyle Onur Güler, üçüncülük ödülünü ise Binbir Gece filmiyle Mahsum Taşkın kazandı.

Bu yıl Genç Öncüler Özel Ödülü'nü ise Belki Bir Gün Gideriz filmiyle İnan Erbil almaya hak kazandı. Bir diğer geleneksel ödül olan Jüri Özel Ödülü'nde ise önceki senelerden farklı olarak, jüri değerlendirmesi sonucunda,3 film jüri özel ödülüne layık gördü. Jüri Özel ödülünü kazananlar ise Seval filmiyle Ahmet Keçili, Yeryüzü Ayakları filmiyle Ümit Güç ve Yeni Baştan filmiyle Taha Ovacı oldu.

Bu sene ilk kez verilen Seyirci Özel Ödülü'nü ise Fermuar Ucu filmiyle Abdullah Çeper kazandı.

Lise kategorisinde ise birincilik ödülüne Kovada Balık filmiyle Ayaz Ceylan layık görülürken, ikincilik ödülünü Çeşme filmiyle İlayda İşeri, üçüncülük ödülünü ise Evde Hav Türkiye filmiyle Nisan Uğur almaya hak kazandı. Kısa film yarışmasında iki kategoride toplamda 46.000 TL para ödülü dağıtıldı.

Ödüllerin açıklanmasının ardından birincilik ödülüne layık görülen Bir Nehir Kıyısında filminin gösterimiyle birlikte , hatıra fotoğrafları ile gece sona erdi.