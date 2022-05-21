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Giriş Tarihi: 22.5.2022

6 milyon liralık vurgun yapan kuyumcu yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
6 milyon liralık vurgun yapan kuyumcu yakalandı
KONYA'DA altın toptancısı firmanın 6 milyon TL değerindeki altınını alıp kayıplara karışan kuyumcu İsmail D., polis tarafından yakalandı. İsmail D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kent merkezinde kuyumculuk yapan İsmail D., 5 gün önce altın toptancılığı yapan işyerine ait 6 milyon TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. Firma sahibi, işyerine 'Borç bana ait, Caner'in bir suçu yok' diyerek bir de not bırakan İsmail D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerinde polis ekipleri, İsmail D.'nin kaçmış olabileceği adresleri ve kaçtığı araç plakasını takibe aldı. Ekipler İsmail D.'yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İsmail D. çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

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6 milyon liralık vurgun yapan kuyumcu yakalandı
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