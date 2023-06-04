Haberler Yaşam Haberleri 6 yaşında evlendirme davası: Yarın karar bekleniyor
Giriş Tarihi: 4.6.2023 15:22

6 yaşında evlendirme davası: Yarın karar bekleniyor

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor.

DHA
6 yaşında evlendirme davası: Yarın karar bekleniyor

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları tepkilere yol açmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığı davanın 5 Haziran'daki duruşmasında mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı ertelenmişti. Davanın 4. Celsesi yarın saat 9.30'da başlayacak. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada yarın karar çıkması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kabine'nin yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu
Ankara’da bu havayı hiç görmedim
Doktor babanın ikizleri de doktor oldu
İnan Kıraç’a ikinci şok
Meclis’teki diktatör
SON DAKİKA | PSG Lionel Messi ile yollarını ayırdı!
Türkiye Yüzyılı'nda kritik görev: Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları belli oldu
SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi belli oldu! Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak
Yeni bakanlardan A Haber'e özel açıklamalar: Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
ARKADAŞINA GÖNDER
6 yaşında evlendirme davası: Yarın karar bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA