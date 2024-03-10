6 yaşındaki Emre’nin öldüğü kazada yeni gelişme!

Orman işçisi, 3 çocuk babası Ahmet Çulha, kaza günü eşi ile oğlunun ağaç kesme makinelerini tamire götürdüklerini, dönüşte facianın yaşandığını söyledi. Burak Aydın'ın aşırı olduğunu da iddia eden baba Çulha, şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi. Soruşturma sürüyor...