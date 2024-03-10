6 yaşındaki Emre’nin öldüğü kazada yeni gelişme!

Kaza, 8 Mart akşamı ilçeye bağlı Eğlence mevkisinde meydana geldi. Burak Aydın'ın kontrolünü yitirdiği 01 NZ 633 plakalı otomobil, önce park halindeki araca ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Çulha ile oğlu Emre Çulha'ya çarptı. Emre Çulha yolda hayatını kaybetti, annesi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Melek Çulha'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Burak Aydın ifadesinde, otomobilin lastiğinin patladığını, bu nedenle aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi. İşlemleri sonrası Aydın, tutuklandı.