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Giriş Tarihi: 27.2.2023 20:09

6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin haklarında dava açılan sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin yargılanmasına devam edildi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmanın kapalı görülmesi nedeniyle basın mensupları salona alınmazken yaklaşık 9 saat süren duruşma 31 Mart tarihine ertelendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.

DURUŞMA KAPALI OLARAK GÖRÜLDÜ

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün saat 10.00'da başladı. Geçtiğimiz celse mahkeme duruşmaların kapalı görülmesine ve yayın yasağına ilişkin karar verdiğinden dolayı basın mensupları mahkeme salona alınmadı.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir istekli bulundukları cezaevinden getirilirken sanık anne Fatıma Gümüşel ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Yaklaşık 9 saat süren kapalı duruşma mahkeme kararıyla 31 Mart tarihine ertelendi.

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6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi
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