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Giriş Tarihi: 31.3.2023 12:18 Son Güncelleme: 31.3.2023 12:50

6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili haklarında dava açılan baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin yargılandığı davanın üçüncü celsesi bugün görüldü. Önceki celse verilen mütalaada sanıkların cezalandırılması istenirken mahkeme, yaklaşık 2 saat süren ve tanık dinlenen duruşmanın ardından davanın 5 Haziran tarihine ertelenmesine hükmetti.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.

ÖNCEKİ CELSE MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Ülke gündemine oturan davanın 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmasında mahkeme, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada da Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanıkların cezalandırılmasını istemişti.

ÜÇÜNCÜ CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eş Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığının davanın üçüncü celsesi bugün saat 10.00 sıralarında başladı.

DAVA ERTELENDİ

Yaklaşık 2 saat süren duruşmaya tutuklu sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eş Kadir İstekli ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkemede görevli Cumhuriyet savcısının izinli olması ve duruşmaya geçici savcının girmesi üzerine mahkeme davayı 5 Haziran tarihine erteledi.

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6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi
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