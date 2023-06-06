6 yılda 6 milyon kaptırdım

Ralli dünyasına kanca atan emekli bankacı Müjgan D.'nin, borsada aylık yüzde 10 kâr vaadiyle özel bir fon oluşturarak 100'den fazla kişiyi yaklaşık 800 milyon lira dolandırması gündeme bomba gibi düştü. Dolandırılan 100'ün üzerinde kişiden biri olan eski başbakanlardan Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Sohtorik, SABAH'a konuştu.Müjgan D.'nin, kendisi gibi ralli sporlarıyla ilgilenen eşi Cevdet D. üzerinden kendisine ulaştığını, 400 bin lirayla girdiğini ve 6 yılda yaklaşık 6 milyon lira kaptırdığını söyleyen Sohtorik şunları anlattı: "Bugün yaklaşık 20 milyon lira değeri olan İstanbul Akfırat'ta bulunan havuzlu lüks villamı bile sattım. 6 sene önce bana geldiler. 'Borsada kaybetmek yok.Borsada ancak zaman kaybedersin. Her zaman para kazanırsın' diyerek gözümü boyadılar. 3-5 tane bilgisayar açıp bana her gün yaptıkları alım satımların ekran resimlerini gösterdiler. Bana aylık yüzde 6-7 ödeme yapıyorlardı. Ödemeleri hiç aksatmamışlardı. En son paramı almak istediğimde zorluk çıkardı. 'Siz zaten paralarınızı aldınız. Verecek hiçbir şeyim yok' dediler."Bir başka mağdur Ç.K. isimli depremzede ise 6 Şubat depremlerinden önce verdiği yüz binlerce lirayı "Otizm hastası çocuğum var. Depremde evim ve arabam kullanılamaz hale geldi. Yavaş yavaş da olsa geri ödeme yapmanızı istiyorum" diyerek istedi. Ancak Ç.K. "Zor durumdayım, intihar etmeyi düşünüyorum" yanıtı aldı. Öte yandan Müjgan D.'nin irtibatlı olduğunu öne sürdüğü yatırım şirketinin pazarlama bölümünde çalışan oğlu Emre D.'nin de söz konusu şirketten istifa ederek işten ayrıldığı öğrenildi.