60 milyonluk ponzi vurgunu

Muğla Marmaris'te çok sayıda kişinin, E.Ö. adlı şüphelinin kripto para, altın ve borsa yatırımı vaadiyle kurduğu saadet zinciri benzeri bir sisteme dahil edilerek dolandırıldığı ortaya çıktı.

18 KIŞI ŞİKÂYETÇİ OLDU

Sisteme katılanlar, yeni kişi ve para getirdikçe kazanç elde edecekleri söylenerek kandırıldı. Vaat edilen ödemelerin yapılmaması üzerine mağdurların şikâyetiyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İncelemelerde son iki yılda sistem üzerinden yaklaşık 60 milyon TL'lik para akışı olduğu ve 18 mağdurun bulunduğu belirlendi. Şüpheli E.Ö. 4 Ekim 2025'te gözaltına alındı. Ev ve işyerinde suç unsuru bulunmadı ancak cep telefonunda delillere ulaşıldı. E.Ö.'nün mağdurların kredi kartlarını kullanarak kuyumculardan "altın alımı" adı altında para çektiği saptandı. Olayla bağlantılı Ü.T., S.T., L.S., Z.A. ve E.N.Ç. de gözaltına alındı.