60 milyonluk vurgun yapan çete üyeleri tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Moiz Mitrani liderliğindeki şebekenin mali sıkıntıları olanları dolandırdıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin kendilerini yurtdışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıtıp, mağdurlara kredi sağlama vaadinde bulunduğu belirlenerek 60 Milyon lira vurgun yaptığı öne sürüldü. Faiz karşılığında borç para verip senet imzalatarak tefecilik yaptıkları anlaşılan 1'i cezaevinde, 16 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarlayakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.