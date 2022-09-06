600 kilometreden gelip annesini vurdu!

Adana'da yaşayan Hediye T. bir sür önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılarak boşanma davası açtı. Boşanma davası Adana'da devam ederken, genç kadın Diyarbakır'da yaşayan annesinin evine sığındı. Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde annesinin yanında kalan Hediye T., bugün oğlunun silahlı saldırısına uğradı. Adana'dan gelen Y.T., anneannesinin evine geldi.

Evin ziline basan Y.T., kapıyı açan annesini karşısında görünce yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Hediye T., kanlar içerisinde yere yığıldı. Y.T. ise olayda kullandığı silahla birlikte kayıplara karıştı. Silah ve bağırma sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hediye T., Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kadın, hastanede ameliyata alındı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan Y.T., Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu Y.T, annesini vurduğu pompalı tüfekle yakalandı. Y.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.