69 yaşında mezun oldu, diplomasını alırken bozkurt işareti yaptı

Kars Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde dikkat çeken bir isim vardı, 69 yaşındaki Ayşen Arda İşçi. Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan İşçi, hayat boyu öğrenme azminin ve kararlılığın bir örneği olarak diplomasını almanın gururunu yaşadı. Diplomasını alırken bozkurt işareti yapan Ayşen Arda İşçi: "Merih Demiral'e destek için vermek istedim. Haksızlığa uğradığını düşünüyorum" dedi.

Beş yıl boyunca dışarıdan lise eğitimi alarak diplomasını alan İşçi, 2020 yılında üniversite sınavını kazanarak Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı. İki çocuk ve üç torun sahibi olan İşçi, üniversite hayatı boyunca gençlerle birlikte ders çalışarak ve projelere katılarak aktif bir öğrenci yaşamı sürdürdü. Okulunu gençlerle birlikte 4 yılda okuyarak tamamlama başarısını gösteren İşçi, Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2023-2024 yılı mezuniyet törenine katıldı.

HEDEFİ YÜKSEK LİSANS

Mezuniyet töreninde sahneye çıkan İşçi, gençlerle birlikte eğlenerek mezuniyetin tadını çıkardı. Diplomayı alırken yaptığı samimi konuşmada, "Bu yaşta mezun olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayatın her döneminde öğrenmenin ve hedefler koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hedefim şimdi yüksek lisans yapmak" dedi. İşçi, törene katılanlar tarafından büyük bir alkışla desteklendi.

"MERİH DEMİRAL'E DESTEK OLMAK İSTEDİM"

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törene Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, İİBF Dekanı Prof. Dr. Erkan Tokucu, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Protokol konuşmalarından sonra fakülte birincisi Yulduz Buranbaeva ve ardından dereceye giren diğer öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayşen Arda İşçi'nin ismi anons edildiğinde sahneye bozkurt işarete yaparak çıktı. Davetliler tarafından ayakta alkışlanan İşçi, "Nu mutlu Türküm diyene" sözleriyle salonda bulunanları selamladı.

Törene katılanlar tarafından ayakta alkışlanan Ayşen Arda İşçi, "Ülkemizin A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, Almanya'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda attığı gollerin sevincini bozkurt işareti ile kutlamıştı. Bunun üzerine UEFA, milli futbolcu hakkında soruşturma açmış ve 2 maçtan men etmişti. Bu karara tepki ve Merih Demiral'e destek için bende diplomamım almaya bozkurt işareti yaparak çıktım" diye konuştu.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİME KAZANDIRILMASI İÇİN EMEK SARF ETTİ

Selim ilçesinde 2016 yılında kurduğu Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığını yürüten Ayşen Arda İşçi, gençliğinde okuyamadığı liseyi dışardan bitirdi. İlçede kadınların istihdamı için yoğun çaba sarf eden Ayşen Arda İşçi, 5 köyde çalışma yaptı. Bir yandan açık öğretim lisesini bitirmeye çalışan İşçi bir yandan da kırsal alandaki kız çocuklarının eğitime kazandırılması için emek sarf etti. İşçi, "Bundan 15 yıl önce geldiğim Kars'ın özellikle kırsalında genç kızların ekonomik olarak özgürlüklerinin fazla olmadığını görerek bir kooperatif oluşumuna girdim. Halk eğitimlerde kurslar verdik kendimde açık liseden eğitimime devam ettim. Birçok kızımızı da açık liseden okula kaydettirdim" dedi.

"KAR, BUZ, TİPİ ALTINDA HER GÜN ÜNİVERSİTEYE GİTTİM"

Zorlu şartlara rağmen, okuma aşkından hiç vazgeçmediğini anlatan Ayşen Arda İşçi, sözlerine şöyle devam etti: "Üniversitede de özellikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumak istedim. Geleceğini tahmin etmiyordum ama kendime güveniyordum. Nitekim istediğim bölüm de geldi. Kafkas Üniversitesi zaten birinci tercihimdi. Dört yıl nasıl geçti anlayamadım. Kar, buz, tipi altında Selim'in Cavlak köyünden üniversiteye her gün 2.5 saat geldim 2.5 saat geri gittim. 'Yapamazsın, beceremezsin, karda-buzda gidip gelemezsin' dediler bende dedim ki 'Rabbim bana bu fırsatı verdi, devletim de benim okumam için yolu açtı yürüyerek de olsa giderim.' Güzel bir şekilde üniversiteyi bitiririm. Mezun olmanın heyecanını yaşıyorum. Gayet de güzel notlarla mezun oldum. Arkamdan gelecek birçok gence de rol model olduğuma inanıyorum. Akranlarımın da oturup ölümü beklemeyeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Eylül ayında da kısmetse yüksek lisansa başlıyorum. İnanıyorum ki yaradan nasip ettiği sürece daha güzel şeyler olacak. Şu anda 69 yaşındayım. Zaten kendime dedim ki '70, 71 yaşımda yüksek lisansı da bitiririm' Eğer yaşarsam daha devamını da getiririm."