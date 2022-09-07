Haberler Yaşam Haberleri 7 araca çarpıp 13 kişiyi yaralayan İETT otobüs şoförü: “Hızımı kesmek istedim fren ağırlaştı araç yavaşlamadı”
Giriş Tarihi: 7.9.2022 13:55 Son Güncelleme: 7.9.2022 14:01

7 araca çarpıp 13 kişiyi yaralayan İETT otobüs şoförü: “Hızımı kesmek istedim fren ağırlaştı araç yavaşlamadı”

İETT otobüslerinin karıştığı kazalardan bir tanesi Yenikapı sahil yolunda 7 araca çarpıp 13 kişinin yaralanmasına neden olan İETT otobüs kazasında şoför ifadesinde çaresiz kaldığını anlattı. İETT şoförü Salih Adanır, perondan çıktıktan sonra altgeçide yaklaştığı sırada hızını kesmek istediğini, frenin ağırlaşması sonucu aracın yavaşlamadığını söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
7 araca çarpıp 13 kişiyi yaralayan İETT otobüs şoförü: “Hızımı kesmek istedim fren ağırlaştı araç yavaşlamadı”

Yenikapı'da İETT otobüsünün 7 araca çarpması sonucu 14 kişinin yaralandığı kaza, önceki gün saat 12:45 sıralarında Şehit Vefa Karakurdu alt geçidinde meydana gelmişti. Salih Adanır idaresindeki İETT otobüsü alt geçitte önce içerisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca çarpmış daha sonra Kennedy Caddesi'nde bulunan taksiye çarptı. Taksiden sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüs motosikleti de ezdi. İETT otobüsü toplam 7 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 13 kişi yaralanmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan İETT şoförü Salih Adanır'ın emniyete verdiği ifadesinde, Yenikapı'daki perondan çıktıktan sonra altgeçide yaklaştığı sırada hızını kesmek istediği, frenin ağırlaştığını ve aracın yavaşlamadığını belirtti. Adanır, kornayla önündeki araca ikazda bulunmasına rağmen öndeki aracın hızlanmadığı ve önce önündeki araca sonra da bariyerlere çarptığını ifade etti. Aracın freninin tutmamasından kaynaklı kazanın yaşandığını söyleyen Adanır, kazadan hemen sonra otobüsten inerek diğer araçlara yardıma gittiğini belirtti.

OTOBÜSÜN MUAYENEDEN GEÇTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan İETT otobüsünün 3 Eylül 2022 tarihinde fren testlerinin ve araç teknik muayenelerinin yapıldığı ve muayeneden geçtiği bilgisine ulaşıldı. İETT muayene geçerlilik tarihinin ise 2 Mart 2023 tarihine kadar devam ettiği ayrıca bununla birlikte aracın muayenesinin yapıldığı ve 28 Şubat 2023 tarihine kadar devam ettiği öğrenildi.

KAZA YAPAN OTOBÜSÜ TEST ETTİLER

Kazanın ardından İETT garajına götürülen otobüsün fren ve teknik testleri yapıldı.

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7 araca çarpıp 13 kişiyi yaralayan İETT otobüs şoförü: “Hızımı kesmek istedim fren ağırlaştı araç yavaşlamadı”
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