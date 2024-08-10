7 çocuğunu kaybettiği hastalıktan Türk doktorun keşfiyle kurtuldu

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, 2015'te dünyada ilk kez, bir çeşit bağışıklık (immün) yetmezliği hastalığı olan CHAPLE sendromunu keşfederek tıp dünyasında çığır açtı. Bu keşif, 2017'de dünya tıp literatürüne girdi. Keşfin ardından hastalığın 'tedavi edilebilir' olduğunu kanıtlayan Özen'in araştırmalarıyle tedavi için ilaç geliştirildi. İlaç, geçtiğimiz yıl Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ruhsat aldı. Prof. Dr. Oğuzhan'ın bu keşfi sayesinde, kalıtsal bir hastalık olan CHAPLE sendromu nedeniyle 7 çocuğunu kaybeden ve kendisi de aynı hastalığın pençesinde yıllardır şifa arayan 45 yaşındaki Hatice Halil ile 6.5 yaşındaki kızı Lara, hayata tutundu. Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu'nun en prestijli ödüllerinden 'Doğu'nun Yıldızı' ödülüne layık görüldü.