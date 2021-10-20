7 kez ağır müebbet hapisle yargılanacak

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Altun
için "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmek" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Altun'un suçu "tasarlayarak" işlediğine dikkat çekildi. Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer sanıklar Yahya Çalık
, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş
, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş
, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Mehmet Altun'un eşi Zehra Altun, babası İbrahim, annesi İsmahan Altun ise tahliye edildi.