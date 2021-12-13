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Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:04 Son Güncelleme: 13.12.2021 11:05

7 kişiyi öldüren katil zanlısı için hesap vakti

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7 kişiyi öldüren katil zanlısı için hesap vakti

Konya’da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun için hesap vakti geldi. Dosyanın tek tutuklu sanığı olan katil zanlısı Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Altun’un duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenilirken, çok sayıda polisin de adliye çevresi ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemi alacağı belirtildi.

Türkiye günlerce Merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Enbiya Sokakta 30 Temmuz tarihinde meydana gelen katliamı konuşmuştu. Katil zanlısı Mehmet Altun (33), Dedeoğulları ailesinin evine gelerek yanında taşıdığı tabanca ile Yaşar (65) ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) tabanca vurarak öldürmüştü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı memleketi Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde olaydan 5 gün sonra bir mezarlıkta yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mehmet Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Katil zanlısı hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yakarak mala zarar verme' suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DİĞER SANIKLAR SORUŞTURMA AŞAMASINDA TAHLİYE OLDU

Soruşturma kapsamında katil zanlısı Mehmet Altun dahil 22 kişi hakkında işlem yapıldı. Tutuklanan diğer sanıklardan Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Katil zanlısı Mehmet Altun'un eşi Zehra, babası İbrahim, annesi İsmahan Altun kuvvetli suç şüphesinin ortadan kalkması nedeniyle, diğer 10 sanıkta soruşturma aşamasında tahliye edilmişti.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Dosyanın tek tutuklu sanığı olan Mehmet Altun, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Katil zanlısının mahkemeye getirilmeyeceği, güvenlik amaçlı bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile savunma yapacağı öğrenildi. Diğer tutuksuz sanıklarında duruşmaya aynı yöntemle katılması bekleniyor. Öte yandan adliye binası içerisi ve dışarısında da çok sayıda polis ekibinin görev yapacağı belirtildi.

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7 kişiyi öldüren katil zanlısı için hesap vakti
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