7 milyonluk park çürüyor

Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz’ın iki yıl önce açtığı Cumhuriyet Parkı harabeye döndü. Yapımı için 7 milyon lira harcanan parkta madde bağımlıları kalıyor
Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin en gözde mahallelerinden Bademli'ye park yaptırmak için harekete geçti. 2017'de yapımına başlanan Cumhuriyet Parkı 2019'da açıldı. Ancak 10 dönüm arazi üzerinde yapılan park 2 yılda bakımsızlıktan dolayı içler acısı hale geldi. Cam ve kapıları kırılan, ışıklandırmaları zarar gören ve çatısı dökülen tesis, madde bağımlıların yuvasına döndü. Türkyılmaz, parkın açılmasına kısa bir süre kala yaptığı basın açıklamalarında Cumhuriyet Parkı'nın Bursa'da yapılan en büyük park olduğunu söylemişti. Türkyılmaz, "Parkımız Mudanya'ya büyük bir değer katacak. Çok amaçlı parkımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verirken bugüne kadar yapılmış olan en büyük park olacak" demişti. Parkın içler acısı haline üzülen vatandaşlar Türkyılmaz'a "Bu kadar para harcayıp bir park yaptırdınız, bari sahip çıkın" çağrısı yaptı.