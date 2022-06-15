Tranzon’da 7 yaşındaki Alperen Zenbil kalbine yenik düştü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil, dersteyken bir anda fenalaştı. Sınıf öğretmeni tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine okula gelen 112 sağlık çalışanları yaptıkları ilk muayenede Alperen'in kalp krizi geçirdiği belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki Alperen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.