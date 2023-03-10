7 yaşındaki Mısra, herkesi ağlattı

Kocaeli İzmit İlçesinde oturan, Muhammed ve Betül Özkaraman ailesinin 7 yaşında olan kızı Mısra Özkaraman, bir süre önce rahatsızlandı. 3 gün önce kontrol için hastaneye götürülen ve alerji tanısı konularak tedavi altına alınan minik Mısra, durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, kuratrılamadı.