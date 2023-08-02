7 yıldır firari emniyet müdürü yakalama kararını bilmiyormuş

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in yerini tespit etti. Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve sahte kimlik ile yurt dışına kaçacağının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eser'i saklandığı adreste yakaladı. Eser'in üzerinde ve adresinde yapılan aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilinen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren Eser, hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını reddederek Bylock kullanmadığını, örgüt hiyerarşisinde yer almadığını ve yasadışı bir oluşum içersinde bulunmadığını öne sürdü. Hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bilmediğini iddia eden Eser, saklanmadığını, bilinen adreslerde kaldığını ifade etti. İfade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edinen Eser 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.