7 yıldır kayıp Emine’ye ne oldu? Seri katil şüphesi

Emine Özkaya, Şanlıurfa Harran Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2018'de yüksek lisans için Polonya'ya gitti. Amca Fehmi Özkaya, 10 Ocak 2019'da İstanbul polisine başvurarak yeğenine günlerdir ulaşamadığını söyledi. Polis, yaptığı araştırmada Emine Özkaya'nın 2 Aralık 2018'de Polonya'dan uçakla İstanbul'a geldiğini belirledi. Araştırmanın devamında bir ize rastlanmadı. Dosyayı geçen yıl raftan indiren polis, Emine'nin telefon ve para trafiğini incelemeye aldı. Çalışmalar sırasında Emine'nin sık sık görüştüğü Eskişehir'de yaşayan Iraklı Amjed Mohsin Mohammed ismine ulaşıldı. Emine'nin havalimanından aynı gün otobüsle Eskişehir'e gittiği belirlendi.3 Aralık'ta Mohammed'in evine girdiği saptanan Emine'nin cep telefonundan gece 03.00 sıralarında amcasına, arkadaşına ve Amjed'in telefonuna, "Ben yasadışı yollarla ABD'ye gideceğim. Daha sonra sizi arayacağım" mesaj atıldığı tespit edildi. Polis araştırmalarını sürdürürken Amjed Mohsin Mohammed'in Eskişehir'de 2021'de eski Iraklı asker çocuğu Sally Ali Challab Al-Abbood'u baltayla evinde öldürüp cesedini parçalara bölerek mahalledeki çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla müebbet hapse mahkûm edildiği ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, Muhammed'in o tarihteki evinde kan izlerine rastladı. 6 kişiye ait kan izlerinin DNA profilleri incelemeye alınırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Amjed Mohsin Mohammed ve kardeşi Asaad Monsin Mohammed tutuklandı.Sally A.C.Emine'nin İstanbul'da yaşayan amcası Fehmi Özkaya, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Acılı amca, Polonya'da bulunduğu sırada da hemen her gün konuştuklarını kaydederek: "İşyerimdeyken Emine'den telefon gelmişti. O an yoğunluktan konuşamadık. Sonra da günlerce ulaşamadım. Dışişleri Bakanlığı'na, Varşova Büyükelçiliğimize defalarca ulaşmaya çalıştım. Kayıp başvurusunda bulundum. Emine benim canım ciğerimdi. O benim çocuğum gibiydi" dedi.