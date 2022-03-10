7 yıldır kayıp olarak aranan Emrah’ı akrabaları öldürüp bahçeye gömmüş

Sivas'ın Gemerek İlçesinde yaşayan Emrah Dinçer, Niğde'deki eşinin ailesinin yanına gittikten sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu Emrah Dinçer 7 yıl boyunca tüm aramalara rağmen bulunamadı.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah Dinçer dosyasını yeniden ele alarak belirlenen şüphelilerle ilgili teknik ve fiziki takip yaptı. Dinçer'in cep telefonunun son olarak Niğde'den sinyal vermesi üzerine polis, maktulün Niğdeli olan eşinin ailesi üzerinde yoğunlaştı. Niğde emniyeti ile ortak düzenlenen çalışmada Emrah Dinçer akrabaları olan İ.Ö, O.Ö, H.Ö, A.Ö. ve H.Ö gözaltına alınarak Sivas'a getirildi.

EMRAH'I KAYINBİRADERLERİ KATLETMİŞ

Emniyetteki sorgulanan akrabalardan A.Ö, Emrah Dinçer'in kayınbiraderleri İ.Ö ve O.Ö tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. A.Ö, cinayetin nedeninin alacak verecek meselesi olduğunu belirterek, cesedin ise ahır olarak kullanılan yerdeki bahçeye gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen yerde Eva isimli kadavra arama köpeği ile çalışma yaptı. Köpeğin tepki verdiği yeri kazan ekipler, toprağın altında beton zeminle karşılaştı. Betonunu kırılmasıyla birlikte insan kemikleri ve bulundu. Gözaltına alınan 5 kişinin Sivas Emniyet müdürlüğü'nde sorguları sürerken bulunan kemik parçalarının Emrah Dinçer'e ait olup olmadığı DNA eşleştirmesiyle netlik kazanacak.