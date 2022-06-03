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Giriş Tarihi: 3.6.2022 16:51 Son Güncelleme: 3.6.2022 16:58

71 gündür bulunamayan Hasan için gıyabi cenaze namazı kılındı

ZAHİDE VURAL
71 gündür bulunamayan Hasan için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kırşehir'de öldürüldükten sonra Kızılırmak'a atılan ve 71 gündür aranan kayıp Hasan Aydoğan için Kırşehir Merkeze bağlı Dedeli köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırşehir'de kız arkadaşı Şeyma Demir ile ortadan kaybolan Hasan Aydoğan(21) için Kızılırmak'ta arama çalışmaları 71. gününe geldi.

Kayıp Hasan'dan henüz bir iz bulunamazken Hasan'ın memleketi Dedeli Köyü'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazını müteakip köy mezarlığında İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdığı cenaze namazına, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, cesedi Kızılırmak'ta bulunan Şeyma Demir'in babası Vedat Demir ve Hasan'ın yakınları katıldı.Cenaze namazının ardından aile taziyeleri kabul etti.

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71 gündür bulunamayan Hasan için gıyabi cenaze namazı kılındı
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