72 ilde uyuşturucu operasyonu: 970 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1487 ekip ve 3 bin 712 personel görev alırken, 14 hava aracı ve 52 narkotik köpeği kullanıldı. Yapılan çalışmalarda 970 şüpheli yakalandı.352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.