7/24 sel seferberliği

Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ile hasar tespit çalışmalarına başlandı. İkizce ilçesinin şehir merkezinde bulunan derenin taşması sonucu ise şehrin bir kısamı su altında kaldı, düğün salonu ve yapımı devam eden spor salonunu su bastı. İlçenin toplam 7 mahallesinde hasar meydana geldi. Çaybaşı ilçesinde ise kırsal mahallelerde dereler taştı, bazı noktalarda yol uçmaları yaşandı. İlçenin 3 mahallesinde heyelanlar meydana gelirken, tarım alanları zarar gördü.Ordu Büyükşehir Belediyesi 615 personel ve 259 iş makinesi ile bölgede çalışmalarını sürdürürken, ilçe belediyeleri de iş makineleri ve personeli ile birlikte çalışmalara destek veriyor. Çalışmalar kapsamında dere yatakları, yol temizleme çalışmalar, kapanan yolların açılması ve heyelanlara müdahale çalışmaları gerçekleştiriliyor. Heyelan nedeniyle kapanan İkizce-Ünye kara yolu ise yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılarak hayatın kaybeden Hatice Kocakoç'un (83) cenazesi Merkez Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Çalışmalara katılan AFAD personelimize, belediyelerimize, emniyet ve jandarmamıza, DSİ ve kara yolları ekiplerimize, sağlık personelimize teşekkür ediyorum. 12 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bütün sorunları gideriri.Buütün ekiplerimizle vatandaşlarımızın yanındayız.7-24 vatandaşlarımızın emrindeyiz ve yanındayız" dedi. Muş'un Malazgirt ilçesinde bir kişinin akıntıya kapılarak hayatını kaybettiği selde, tarım arazileri zarar gördü. Akıntıya kapılarak ölen Nazar Karataş'ın cenazesi dün kılınan namazın ardından toprağa verildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile AFAD ekipleri zarar tespit çalışması yürütüyor. Arazisi zarar gören Sabri Öztürk "Bir anda sel oldu. Bir ses duyduk, ailecek koştuk. Bir kişi sele kapılmıştı, çok üzüldük. Yollar selden kapandı." diye konuştu.