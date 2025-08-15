73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.695 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik iki haftadır devam eden operasyonlar düzenlendi. Çalışmalara 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği katıldı.

UYUŞTURUCU MADDE VE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlarda 1.695 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.