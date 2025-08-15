Haberler Yaşam Haberleri 73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.695 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 15.8.2025 09:32 Son Güncelleme: 15.8.2025 10:13

73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.695 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 73 ilde düzenlenen operasyonlarda Bin 695 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.695 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik iki haftadır devam eden operasyonlar düzenlendi. Çalışmalara 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği katıldı.

UYUŞTURUCU MADDE VE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlarda 1.695 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.695 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz