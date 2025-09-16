Haberler Yaşam Haberleri 74 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde madde ele geçirildi
Son iki haftada 74 ili kapsayan operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 1.811 şüpheli yakalandı. Çalışmalara 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Türkiye genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Samsun ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 74 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

GENİŞ KATILIMLI OPERASYON

Operasyonlara toplam 2 bin 705 ekip ile 6 bin 760 personel katıldı. Hava desteği için 21 hava aracı kullanılırken, 47 narkotik dedektör köpeği de sahada görev yaptı.

1.811 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 1.811 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmının sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA GENÇLERE SESLENDİ

Operasyona ilişkin yaptığı açıklamada gençlere seslenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

