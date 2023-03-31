7’li Koalisyon benzetmesi büyük ilgi gördü! Sosyal medya onu konuştu

14 Mayıs Genel Seçimleri yaklaşırken ilginç görüntüler de sosyal medyaya düşüyor. Son olarak bir ağaç budama videosu görenleri hem gülümsetti hem de düşündürdü.

Vatandaş 7'li Koalisyonun halini böyle özetledi! Sosyal medya onu konuştu | Video

"TÜRK HALKI 14 MAYIS'TA HADLERİNİ BİLDİRECEK"

Bir vatandaşın 7'li Koalisyon ve 14 Mayıs Genel Seçimleri ile ilgili paylaştığı video büyük ilgi gördü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı. Ağacı budayan vatandaş etrafındaki ayrık dalları 7'li Koalisyon'a benzetti. Ayrık dalları keserek ağacın rahatça büyümesini sağlayan vatandaş "İşte Türk halkı da seçimlerde hadlerini bildirecek. 14 Mayıs'ta devletin etrafını böyle temizleyecek" yorumunda bulundu.