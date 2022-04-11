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Giriş Tarihi: 12.4.2022

8 ayda dünyanın en iyileri arasına girdiler

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
8 ayda dünyanın en iyileri arasına girdiler

"Rüya Takım" olarak adlandırılan ve başarılarıyla adından sık sık söz ettiren e-spor takımı Eternal Fire 8 ay önce kuruldu. Yeni bir takım olmasına rağmen, Türk CS:GO adlı oyun sahnesinin en güçlü takımı Eternal Fire dünya sıralamasında 20. sıraya yerleşti

14-15 Nisan'da Romanya'da minör yarışmalara katılacak takım burada başarılı olursa 'PGL Major Antwerp 2022: American RMR'ye yani dünyanın en büyük turnuvasına sırtlarında Türk bayrakları ile çıkacak. Takımın yöneticisi Faruk Demir, Türkiye'yi dünya genelinde temsil eden ilk Türk takım olduklarını söyleyerek "Oyuncularımız sabah erkenden kalkarlar. Kahvaltılarını, sporlarını yapıp antrenmana başlarlar. Taktikleri çalışırlar. Futbolcu nasıl antrenmana gidiyorsa oyuncular da bunu yapıyor. Gerektiğinde psikolojik eğitim alırlar. 'Sürekli bilgisayar başındalar, obez oluyorlar' diye bir algı var. E-sporcunun hayatının düzeni var. Sürekli bilgisayar başında değil. Hangi saatte antrenman yapacakları bellidir" dedi. Cumhurbaşkanlığı'nın da yurtdışı turnuvalara katılmaları için kendilerini destek verdiğini söyleyen takım oyuncuları ve koçu SABAH'a konuştu:



Oyuncu Özgür Eker: Ülkemiz için elimizden geleni yapmak için takım kurduk. Hedefimiz Türk bayrağını dalgalandırmak.
Oyuncu Ömer Karataş: 14-15 Nisan'da Romanya'da düzenlenen turnuvada en iyi takımlar buluşuyor. Biz de o takımların arasındayız. Ülkemizi temsil ediyoruz.
Oyuncu Yasin Koç: Uluslararası arenada ülkemizi temsil eden tek takımız.
Oyuncu Buğra Arkın: Milli futbolcular nasıl antrenman yapıyorsa biz de yapıyoruz. Kampa giriyoruz.
Oyuncu İsmail Can Dörtkardeş: Avrupa'daki oyun stillerini takip ediyoruz. Bu spora karşı önyargıyı kırmanın tek yolu başarılı olmak. Eğitim bu işi yapmaya engel değil. Oyuna da zaman ayırabiliyorsun.
Takım koçu Timur Şengül: Oyuncuların uyku süreleri belli. Oyun dışı aktivitelerini düzen içinde yaşıyorlar. Oyuncular futbolun şampiyonlar liginde. Diyetisyen, spor antrenörü ve fizyoterapist ile çalışıyoruz. Maçın kaydını izliyoruz. Hataları beraber düzeltmeye çalışıyoruz.

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8 ayda dünyanın en iyileri arasına girdiler
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