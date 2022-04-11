8 ayda dünyanın en iyileri arasına girdiler

14-15 Nisan'da Romanya'da minör yarışmalara katılacak takım burada başarılı olursa 'PGL Major Antwerp 2022: American RMR'ye yani dünyanın en büyük turnuvasına sırtlarında Türk bayrakları ile çıkacak. Takımın yöneticisi Faruk Demir, Türkiye'yi dünya genelinde temsil eden ilk Türk takım olduklarını söyleyerek "Oyuncularımız sabah erkenden kalkarlar. Kahvaltılarını, sporlarını yapıp antrenmana başlarlar. Taktikleri çalışırlar. Futbolcu nasıl antrenmana gidiyorsa oyuncular da bunu yapıyor. Gerektiğinde psikolojik eğitim alırlar. 'Sürekli bilgisayar başındalar, obez oluyorlar' diye bir algı var. E-sporcunun hayatının düzeni var. Sürekli bilgisayar başında değil. Hangi saatte antrenman yapacakları bellidir" dedi. Cumhurbaşkanlığı'nın da yurtdışı turnuvalara katılmaları için kendilerini destek verdiğini söyleyen takım oyuncuları ve koçu SABAH'a konuştu:Ülkemiz için elimizden geleni yapmak için takım kurduk. Hedefimiz Türk bayrağını dalgalandırmak.14-15 Nisan'da Romanya'da düzenlenen turnuvada en iyi takımlar buluşuyor. Biz de o takımların arasındayız. Ülkemizi temsil ediyoruz.Uluslararası arenada ülkemizi temsil eden tek takımız.Milli futbolcular nasıl antrenman yapıyorsa biz de yapıyoruz. Kampa giriyoruz.Avrupa'daki oyun stillerini takip ediyoruz. Bu spora karşı önyargıyı kırmanın tek yolu başarılı olmak. Eğitim bu işi yapmaya engel değil. Oyuna da zaman ayırabiliyorsun.Oyuncuların uyku süreleri belli. Oyun dışı aktivitelerini düzen içinde yaşıyorlar. Oyuncular futbolun şampiyonlar liginde. Diyetisyen, spor antrenörü ve fizyoterapist ile çalışıyoruz. Maçın kaydını izliyoruz. Hataları beraber düzeltmeye çalışıyoruz.