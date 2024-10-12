8 İlde eş zamanlı operasyon: 95 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şubeleri tarafından titizlikle planlandı ve uygulandı. Şüpheliler, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Nitelikli Yağma", "Kasten Yaralama", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Tehdit", "Mala Zarar Verme", "Tefecilik", "Şantaj" gibi birçok suçtan dolayı soruşturma altına alındı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, 24 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 9 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi. Şüpheliler, adli işlemler için savcılığa sevk edilirken, operasyonların yankısı büyük oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. "Halkımızın huzurunu bozanlara, suçta kibirlenenlere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun, bu suç örgütlerinin kökünü kazıyıp adalete teslim edeceğiz" dedi. Yerlikaya ayrıca, başarılı operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür ederek, "Allah kahraman polislerimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.