8 kazada 9 kişi öldü

Yurtta dün meydana gelen kazalarda 9 kişi yaşamını yitirdi.Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine bağlı Akköse mahallesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Sürücü İbrahim Şenocak (54) ve emekli öğretmen Abdulvahap Gür (78) öldü. Araklı ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Antalya'dan, arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu gezisi için Kemer'e giden Mehmet Çiftçibaşı (27), dönüş yolunda motosikletiyle bariyerlere çarptı. Çiftçibaşı yaşamını yitirdi.Mersin'den satın aldığı motosikleti ile memleketi Gaziantep'e gelen Kerim Akın (21), Nurdağı-Gaziantep karayolunda motosikletiyle bariyerlere çarptı. Akın hayatını kaybetti.Bursa'nın Kestel ilçesinde ise yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki CHP Kestel İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ok öldü.Çorum'da Eskice Köyü yakınlarında iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada Bektaş Celepoğlu (66) ölürken, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrilen hurda yüklü TIR'ın sürücüsü Yaşar A. yaralı kurtulurken, yanında bulunan Tuncay Koca (56) öldü.Karabük'te teravih namazına gitmek için evinden çıkan Fatma Kılınç (54) yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.