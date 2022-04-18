Haberler Yaşam Haberleri 8 kazada 9 kişi öldü
Giriş Tarihi: 19.4.2022

8 kazada 9 kişi öldü

8 kazada 9 kişi öldü
Yurtta dün meydana gelen kazalarda 9 kişi yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine bağlı Akköse mahallesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Sürücü İbrahim Şenocak (54) ve emekli öğretmen Abdulvahap Gür (78) öldü. Araklı ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya'dan, arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu gezisi için Kemer'e giden Mehmet Çiftçibaşı (27), dönüş yolunda motosikletiyle bariyerlere çarptı. Çiftçibaşı yaşamını yitirdi.
Mersin'den satın aldığı motosikleti ile memleketi Gaziantep'e gelen Kerim Akın (21), Nurdağı-Gaziantep karayolunda motosikletiyle bariyerlere çarptı. Akın hayatını kaybetti.
Bursa'nın Kestel ilçesinde ise yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki CHP Kestel İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ok öldü.
Çorum'da Eskice Köyü yakınlarında iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada Bektaş Celepoğlu (66) ölürken, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrilen hurda yüklü TIR'ın sürücüsü Yaşar A. yaralı kurtulurken, yanında bulunan Tuncay Koca (56) öldü.
Karabük'te teravih namazına gitmek için evinden çıkan Fatma Kılınç (54) yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA! Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Selçuk Bayraktar’dan iftar paylaşımı: İftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık
Kadıköy'de büyük panik: 1 dakika önce geçse ölüp gidecek!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '4 soru' sorup çağrıda bulundu: Ses ver Kılıçdaroğlu!
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası'
Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor
Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2022 haccı açıklaması: Kaç kişi gidecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
8 kazada 9 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA