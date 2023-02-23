8 kedi kurtarıldı

Diyarbakır'ınYenişehir ilçesinde 89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride kedilerin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu. İtfaiyeye ait 54 metrelik yangın ve merdivenli şnorkel ile çalışma yürütüldü. Ancak yetersiz kalınca Şırnak'ın Silopi ilçesinden gelen askeri helikopter devreye girdi. Helikopterden halatla indirilen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli bordo bereli asker binada kedinin bulunduğu kata ulaştı. Binadaki hasar nedeniyle personel içeri giremedi ve helikopter olay yerinden ayrıldı. AFAD ekiekiplerince alana getiri- len vinç aracılığıyla yapılan çalışmalar sonucu gece kurta- rılan Zena'dan sonra dün ise Jahrettin, Jahran ve Pablo ile bir sokak kedisinin de aralarında olduğu olduğu 8 8 kedi ağır hasarlı binadan alı- narak sahiplerine teslim edildi. Jahrettin isimli kedinin sahibi Ezra Elbistan, gözyaşları içinde kedisini kucağına aldı. Jahrettin'i kurtaran Diyarbakır AFAD gönüllüsü, "Bizler vesile olmaya çalıştık. Devlet her zaman, her yerde var" dedi.