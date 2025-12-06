8 milyon liralık altınını gasp ettiler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Zeki Aydın (74) evinin önünde iki kişinin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı yerde sürükleyen gaspçılar 8 milyon liralık altın ve para dolu çantayla kaçtı. 24 Kasım'da yaşanan olayda altınlarını bozdurmak için gittiği kuyumcudan Zeki Aydın'a aracını park ederken kasklı bir kişi saldırdı. Yaşanan boğuşmaya motosikletle bekleyen diğer saldırgan katıldı.

Yaşlı adamı darp ederek yerde sürükleyen saldırganlar altın ve para dolu çantayla kaçtı. Gasp anlarını çevredeki güvenlik kameraları kaydetti. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.