Haberler Yaşam Haberleri 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık sokak köpeklerinin saldırısında yaralanmıştı: Bakan Çiftçi'den 'inceleme' talimatı!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 15:39 Son Güncelleme: 27.06.2026 15:48

8 yaşındaki Abdulkadir Sarık sokak köpeklerinin saldırısında yaralanmıştı: Bakan Çiftçi'den 'inceleme' talimatı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Abdulkadir Sarık (8) yaralandı. Sarık, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Sarık’ın durumunun iyi olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ihmal iddialarının incelenmesi amacıyla Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

SENA UYANER SENA UYANER
SABAH İNTERNET
8 yaşındaki Abdulkadir Sarık sokak köpeklerinin saldırısında yaralanmıştı: Bakan Çiftçi’den ’inceleme’ talimatı!
  • ABONE OL

Korkunç olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Abdulkadir Sarık, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bacağından yaralanan Sarık, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Sarık'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." dedi.

Bakanlık şunları kaydetti:

Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Ayaklı Mahallesi'nde, 8 yaşındaki evladımız Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanması olayı, Bakanlığımız tarafından derin bir üzüntüyle karşılanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.

Kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocuklarımızın emniyetinin sağlanması amacıyla süreç titizlikle yürütülecek, inceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Saldırı sonucu yaralanan evladımız tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#ŞANLIURFA #VİRANŞEHİR #MUSTAFA ÇİFTÇİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
8 yaşındaki Abdulkadir Sarık sokak köpeklerinin saldırısında yaralanmıştı: Bakan Çiftçi'den 'inceleme' talimatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA