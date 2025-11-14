84 güzergâhta hız sınırı değişti

İstanbul'da önemli ulaşım noktalarında hız limiti değişti. UKOME, Kasım ayı toplantısında Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda ise 27 güzergâhta hız sınırları güncelledi. D100 Karayolunda Büyükçekmece TÜYAP ile Altunizade Köprülü Kavşağı arasında 80 km olan hız sınırı 90 km'ye çıkarıldı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda hız sınırı 70 km, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda 90 km, O-3 TEM Ayrımı- Basın Ekspress Yolu'ndaki yeni limit 100 km olarak güncellendi. 4. Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun hız sınırı 90 km, O3 Tem Ayrımı - Basın Ekspress Yolu 110 km'ye çıkarıldı. Kağıthane Anadolu Caddesi saatte 50 km'den 70 km'ye, Arnavutköy - Habipler Yolu, Hal Otogar Bağlantı Yolu ve Haramidere Bağlantı yolu saatte 90 km olarak güncellendi. D100 Harem - Tuzla arası 90 km'ye Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt Tüneli 90 km'ye çıkarıldı. Bu kapsamda tabela çalışmalarının 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanması gerekiyor.