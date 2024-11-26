8.5 milyon genç, devlet eliyle ilk kez kulaç attı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 yıl önce hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, yüzme bilmeyen gençlerin uzmanlar eşliğinde ilk kez kulaç atmasına vesile oluyor. 2018-2023 yılları arasında 8 saat temel düzeyde eğitim verilirken, bu yıl eğitimin kapsamı daha da genişletilerek ders saati 16'ya çıkarıldı. 2019 yılından itibaren ise 81 ile yayılan ücretsiz eğitimler kapsamında bugüne kadar 8 milyon 492 bin 531 kişi yüzme eğitimi aldı. Uygulama kapsamında yalnızca bu yıl eğitimlere katılanların sayısı 422 bini aştı. Belediyeler ve üniversiteler gibi kurumlarla işbirliği içerisinde hayata geçirilen eğitimler, 268 olimpik ve 395 portatif havuzda verildi. Kısa süre önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında 395 adet çelik konstrüksiyonlu havuz yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. 53 yüzme havuzunun yapımı ve ihale proje çalışmaları da devam ediyor" bilgisini paylaşmıştı.