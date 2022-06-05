850 bin TL’ye aldığı lüks araba boyalı çıktı

Konya'da işkadını A.B. iki yıl önce galeride beğendiği spor aracı almadan önce oto ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan kontrollerde herhangi bir hasar veya boya olmadığına dair rapor verilmesi üzerine A.B. 850 bin TL ödeyerek aracı satın aldı.Birkaç gün sonra işkadının oğlu, süspansiyon yaptırmak üzere aracı tamirciye götürdü. Arabayı inceleyen usta, aracın birkaç yerinde boya işlemi olduğunu söyledi. Bunun üzerine A.B. aracı birkaç farklı ekspertiz firmasına daha götürdü. Burada yapılan kontrollerde de aracın belirli yerlerinde boya olduğu yönünde rapor verildi. A.B. ise bunun üzerine avukatı aracılığıyla Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.Makine mühendisinden aldırılan bilirkişi raporunda araçta boya işlemlerinin olduğu belirtildi. Raporda ise aracın boyalı ve boyasız hali arasında 150 bin TL gibi bir fiyat farkı olduğu tespit edildi. Tüketici Mahkemesi de A.B'yi haklı bularak aradaki farkın ekspertiz firması tarafından ödenmesine hükmetti. A.B'nin avukatı Lokman Yeten "Eğer bu rapor doğru olmuş olsaydı müvekkil bu aracı piyasa değerinden daha ucuz bir değere satın alabilirdi. Aradaki farkın ekspertiz firmasından tazmin edilmesini istedik. Tüketici Mahkemesi de aradaki zararın ekspertiz firması tarafından tazmin edilmesine karar verdi. Bu tüketiciler için çok önemli bir karar" dedi.