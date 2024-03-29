850 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da 850 kilogram eroin ele geçirdi. Bunun tek seferde ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü 41, Jandarma Genel Komutanlığı da 12 ilde 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeği ile Narkoçelik- 9 operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 434 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.