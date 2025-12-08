87 ayrı suçtan aranan suç makinesi yakalandı

Aranan şahısların yakalanmalarına yönelik başarılı operasyonlarını sürdüren Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Reyhanlı'da yapılan operasyonda, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Şantaj gibi 87 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis ve 55.120 TL para cezası bulunan A.B. yakalandı. Gözaltına alınan suç makinesi sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

SAMANDAĞ'DA DA 1 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Samandağ ilçesinde yapılan operasyonda da Uyuşturucu veya Uyarıcı madde Ticareti yapma veya Sağlama suçundan 16 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Hükümlünün kaçması suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan C.K. yakalardı. C.K. emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.