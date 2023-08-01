9 aylık bebeğiyle yaşamını yitirdi

Niğde'nın Ulukışla ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sevil Erkmen ile karnındaki 9 aylık bebeği hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda, refüjdeki korkuluklara çarpan taksinin şoförü Ömer Şeran (39), hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaya Emel Şenyılmaz (66), hayatını kaybetti.
Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de İkisu-Şiran karayolunda kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağıda düşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Bayram (23) yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Mustafa Denizhan (22) hayatını kaybetti. -