9 bin 200 yeni araç İçişleri Bakanlığı bünyesine kazandırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına toplam 9 bin 200 aracın hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

"9 BİN 200 YENİ ARACIN HİZMETE ALINMASI, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN GÜVENLİK ALTYAPISINA VURULAN GÜÇLÜ BİR MÜHÜRDÜR"

Teşkilat bünyesinde, ekonomik ömrünü tamamlayan 10 yaş ve üstü araçların yenilenmesi adına, stratejik bir adım daha attıklarını aktaran Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin; gelişen teknolojiye, değişen suç profillerine ve yeni tehdit alanlarına karşı daha güçlü durabilmeleri için, nitelikli araçlarla donatılmaları bir zorunluluktur. 9 bin 200 yeni aracın hizmete alınması, Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik altyapısına vurulan güçlü bir mühürdür. Her alanda yükselen Türkiye'nin; güvenlik alanında dünyaya örnek olan yürüyüşünün, yeni bir adımıdır" ifadelerini kullandı.





"EMNİYET TEŞKİLATINA 7 BİN 80, JANDARMA TEŞKİLATINA 2 BİN 70, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA 50 ARAÇ"

Bu yatırımın, bir güvenlik kapasitesi atılımı olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bugün düzenlediğimiz törenle, Emniyet Teşkilatımızın bünyesine 7 bin 80, Jandarma teşkilatımıza 2 bin 70, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ise 50 yeni aracımız katılacaktır. Bu araçların her biri, sahada daha hızlı reaksiyon, daha etkin denetim, daha görünür caydırıcılık ve daha güçlü devlet varlığı anlamına gelmektedir" açıklamalarında bulundu.



"591 SUÇ ÖRGÜTÜ, 7 BİN 409 SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ"

1 Ocak–22 Kasım 2025 tarihleri arasındaki verileri paylaşan Yerlikaya, "385'i KOM, 116'sı Narkotik ve 90'ı siber olmak üzere; Toplam 591 organize suç örgütünü çökerttik. 7 bin 409 organize suç örgütü üyesi tutuklandı. Yine aynı dönemde, Asayiş olaylarında; 'Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta'; Meydana gelen olay sayısı 49 bin 302 azaldı. Aydınlatma oranımız yüzde 99'a ulaştı. 'Malvarlığına Karşı İşlenen 9 Önemli Suçta' da; 1 Ocak–20 Kasım 2025 döneminde, bir önceki yıla göre toplam olay sayısı 39 bin 802 azaldı. Aydınlatma oranımız ise yüzde 9,2'lik artışla yüzde 90,6'ya yükseldi. Her suç olayında büyük düşüş var. Olayların aydınlatılmasında tarihi bir başarı var" dedi.

"ULUSLARARASI VERİLER TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI GÖSTERİYOR"

Avrupa Birliği İstatistik Birimi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi gibi uluslararası kurum ve kuruluşların 2023 verilerini aktaran Yerlikaya, "100 bin kişiye düşen evden hırsızlık olay sayısı; Türkiye'de 66 iken, Avustralya'da 601, Fransa'da 470, Kanada'da 342, İspanya'da 317, Almanya'da 311, İngiltere'de 308 ve ABD'de 270'dir. 2023'te cinsel saldırı olay sayısı Türkiye'de 100 bin kişide 43 iken; İngiltere'de 294, Fransa'da 140, Hollanda'da 108, Almanya'da 64'tür. Dolandırıcılık suçunda ülkemiz genelindeki olay sayısı; 100 bin kişide 196'dır. Bu sayı; İngiltere'de 5 bin 681, Almanya'da 967, İspanya'da 950'dir. Bu tablo; Türkiye'nin, asayişten organize suçlara, dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar; Birçok alanda, dünya ölçeğinde önemli bir başarı ortaya koyduğunu açıkça göstermektedir" dedi.



"ÖLÜMLÜ KAZA ORANI YÜZDE 6,8 AZALDI"

Trafik güvenliği hakkında konuşan Yerlikaya, "Zat-ı Devletlerinizin liderliğinde, 2030 ve 2050 hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. 2023 yılında denetlenen araç sayısı 83 milyon iken 2024'te bu sayı 124 milyonu aştı. Bu yılın 22 Kasım tarihine kadar ise 150 milyona ulaştı. Bu sene, 1 Ocak–22 Kasım tarihleri arasında; Geçen seneye kıyasla ölümlü kaza oranında da yüzde 6,8'lik bir azalma sağladık" açıklamalarında bulundu.