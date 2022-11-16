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Giriş Tarihi: 17.11.2022

9 gündür ölüm kalım savaşı veriyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
9 gündür ölüm kalım savaşı veriyor
İstanbul Esenyurt'ta Aleyna Nur Gökçe'ye (21) çarparak yoğun bakıma alınmasına neden olan ancak adli kontrolle serbest kalan 0.40 promil alkollü sürücü Sezer H. savcılığın itirazının ardından hakkında yakalama kararı çıkınca adliyeye giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kafatası, omuriliği, kol ve bacaklarında kırıklar, beyin ve akciğerinde kanama olan Aleyna'nın kazadan bu tarafa yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Aleyna'nın, başına gelen acı olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden; "Bir yol daha var dünyadan uzak" notunu yazdığı ortaya çıktı.

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9 gündür ölüm kalım savaşı veriyor
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