9 kişinin ölümüne neden olmuştu: Yüzde yüz kusurlu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Mehmet Göğüş'ün kullandığı çimento tankeri, geçen 7 Mayıs'ta kontrolden çıkarak karşı şeride geçip köy minibüsüne çarptı. Minibüstekilerden Şükrü Sağlam (71), Sena Taşkın (18), Rakibe Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez, Rakibe Erinmez (32), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), Hatice Gönen (44) ve Sibel Sağlam (18) ölürken, tanker sürücüsü Mehmet Göğüş ise kalp, tansiyon ve şeker hastası olduğunu, kaza anını hatırlamadığını iddia etti.Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu ise tanker sürücüsü Mehmet Göğüş'ü yalanladı. Göğüş'ün kaza sırasında 6 trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Raporda, beton yüklü tankerin sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı.