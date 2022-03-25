Haberler Yaşam Haberleri 9 milyon liralık vurgun yapmışlardı! İşte bunlarla yakalandılar
Giriş Tarihi: 25.3.2022 10:21

9 milyon liralık vurgun yapmışlardı! İşte bunlarla yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
9 milyon liralık vurgun yapmışlardı! İşte bunlarla yakalandılar

İstanbul'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi veya bankacı olarak tanıtan, dokuz milyon liralık haksız kazanç elde eden ve operasyonla çökertilen 49 kişilik dolandırıcılık çetesinden ele geçirilen paralar ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kendilerini kamu görevlisi, sigortacı veya bankacı olarak tanıtan ve seri bir şekilde dolandırıcılık olayları gerçekleştiren 49 kişilik telefon dolandırıcılığı çetesinin üyelerini eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak ve elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirebilmek adına elde ettikleri paraları 'Kripto Para'ya çevirdikleri tespit edildi. Çete üyelerinin sürekli olarak yöntem ve adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ve yabancı uyruklu bazı kişiler adına aldıkları telefon hatları üzerinden faaliyet yürüttükleri saptandı.



PARALAR BAZALARDAN ÇIKTI
İstanbul merkezli olarak Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, İzmir, Adana, Bursa, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Mardin ve Tekirdağ'da çok sayıda adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Polisin operasyonuyla çetenin üç eylemi engellendi. Ele geçirilen beş bilezik, beş Cumhuriyet Altını ve iki bin 300 Dolar nakit paraya el konuldu ve sahibine teslim edildi. Diğer iki mağdurun ise 140 bin lira ve 250 bin lira dolandırılması önlendi. Paralar ve işlenen dolandırıcılık suçlarına ait bazı dokümanlar yatak bazaları ve çaydanlıkların içlerinden çıktı.



Çetenin lideri C.Y. ile çetenin sözde "İstanbul Sorumlusu" M.Ş. ve örgüt üyelerinin farklı suçlardan çok sayıda kayıtlarının ve aranmalarının bulunduğu ifade edildi. 49 kişilik çetenin 47 üyesi yakalandı. Dokuz kişiyi dokuz milyon lira dolandıran çetenin lideri; İstanbul Fatih'te kız arkadaşının evinde yakalandı. Çetenin liderinin kız arkadaşı da gözaltına alındı. Çete üyelerinin paraların bir bölümünü Kripto Para'ya çevirdikleri, bir bölümünü ise kuyumculardan altın alarak veya galerilerden araçlar satın alarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Operasyonla çökertilen dolandırıcılık çetesinden ele geçirilen paralar ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
Son dakika | Aşk üçgeninde karısını vurup sevgilisine ormanda ateş etme oyunu!
Son dakika: İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çiftçiden gelir garantili alım
Başkan Erdoğan'dan NATO ülkelerine çağrı: Müttefikler arası ambargo olmamalı
Kerem Tunçeri ile ifşacısı Elif Şen mahkemeyi boşuna oyaladı!
Son dakika haberi | İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde çatışma: Ölü ve yaralılar var
Johnson'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini artırmayı dört gözle bekliyoruz
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
ARKADAŞINA GÖNDER
9 milyon liralık vurgun yapmışlardı! İşte bunlarla yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA