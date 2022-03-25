9 milyon liralık vurgun yapmışlardı! İşte bunlarla yakalandılar

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kendilerini kamu görevlisi, sigortacı veya bankacı olarak tanıtan ve seri bir şekilde dolandırıcılık olayları gerçekleştiren 49 kişilik telefon dolandırıcılığı çetesinin üyelerini eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak ve elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirebilmek adına elde ettikleri paraları 'Kripto Para'ya çevirdikleri tespit edildi. Çete üyelerinin sürekli olarak yöntem ve adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ve yabancı uyruklu bazı kişiler adına aldıkları telefon hatları üzerinden faaliyet yürüttükleri saptandı.





PARALAR BAZALARDAN ÇIKTI

İstanbul merkezli olarak Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, İzmir, Adana, Bursa, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Mardin ve Tekirdağ'da çok sayıda adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Polisin operasyonuyla çetenin üç eylemi engellendi. Ele geçirilen beş bilezik, beş Cumhuriyet Altını ve iki bin 300 Dolar nakit paraya el konuldu ve sahibine teslim edildi. Diğer iki mağdurun ise 140 bin lira ve 250 bin lira dolandırılması önlendi. Paralar ve işlenen dolandırıcılık suçlarına ait bazı dokümanlar yatak bazaları ve çaydanlıkların içlerinden çıktı.





Çetenin lideri C.Y. ile çetenin sözde "İstanbul Sorumlusu" M.Ş. ve örgüt üyelerinin farklı suçlardan çok sayıda kayıtlarının ve aranmalarının bulunduğu ifade edildi. 49 kişilik çetenin 47 üyesi yakalandı. Dokuz kişiyi dokuz milyon lira dolandıran çetenin lideri; İstanbul Fatih'te kız arkadaşının evinde yakalandı. Çetenin liderinin kız arkadaşı da gözaltına alındı. Çete üyelerinin paraların bir bölümünü Kripto Para'ya çevirdikleri, bir bölümünü ise kuyumculardan altın alarak veya galerilerden araçlar satın alarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Operasyonla çökertilen dolandırıcılık çetesinden ele geçirilen paralar ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.