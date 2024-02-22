9 mılyonluk sahte altınla yakalandı

Adana'da orijinalinden düşük ayarda yapılan 9 milyon lira değerindeki 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altınla yakalanan İdris T. (68) sevk edildiği adliyede 'ev hapsi' cezasına çarptırıldı. Zanlının ifadesinde; "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" dediği ortaya çıktı. Ele geçirilen altınlar, incelenmek üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir adreste üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek düşük ayar altın bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli İdris T.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Otomobiliyle evinden çıkan İdris T., polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altın ele geçirildi. Gözaltına alınan İdris T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.