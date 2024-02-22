9 milyonluk sahte altınla yakalandı, ’Çok sayıda gayrimenkulüm var’ dedi

Adana'da orijinalinden düşük ayarda yapılan 9 milyon lira değerindeki 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altınla yakalanan İ.T. (68) sevk edildiği adliyede 'ev hapsi' cezasına çarptırıldı. Zanlının ifadesinde; "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" dediği ortaya çıktı. Ele geçirilen altınlar, incelenmek üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

DARPHANE BASKISI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir adreste üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek düşük ayar altın bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli İ.T.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Otomobiliyle evinden çıkan İ.T., polis ekiplerince yakalandı.

ÇOK SAYIDA GAYRİMENKULÜM VAR

Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altın ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İ.T., ifadesinde, altınların düşük ayarlı olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., ev hapsi cezasına çarptırıldı.