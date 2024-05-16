9. YARGI PAKETİ TBMM GÖRÜŞMELERİ GÜNDEMDE | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı? Genel af, ceza indirimi…

60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi gündemde yerini alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ederken, 9. Yargı Paketi kapsamında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, son durum nedir?