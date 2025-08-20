90 deniz kaplumbağası uydu takibinde

Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), 2010'dan bu yana Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının uydu takip cihazlarıyla izlenmesini sağlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destek verdiği projede bugüne kadar 90 kaplumbağa takip edildi. Proje sayesinde kaplumbağaların rotaları, derinlik tercihleri, kışlama ve yuva alanları detaylı şekilde ortaya çıkarılıyor. Bu veriler, balıkçılık gibi insan faaliyetlerinin kaplumbağalar üzerindeki etkisini azaltmak ve türün doğurganlığını artırmak amacıyla kullanılıyor. DEKAMER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, pil ömrü yaklaşık bir yıl olan uydu cihazlarıyla hâlihazırda 5 kaplumbağanın takip edildiğini açıkladı.